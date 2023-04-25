ВИДЕО ⟩ 49-летняя Клум в стрингах показала вид сзади

49-летняя немецкая модель Хайди Клум опубликовала в Инстаграме ролик, для которого позировала в золотистом платье, пишет gordonua.com.
Клум выбрала модель платья с открытыми спиной и копчиком. Она засветила стринги, позируя спиной к объективу. Клум покрутилась перед камерой.
Модель также разместила фото в том же образе, для которых позировала лежа.
1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Второй муж Клум – Том Каулитц – участник немецкой группы Tokio Hotel.
Роман Клум и Каулитца начался весной 2018 года. 5 августа 2019 года Клум показала свадебные снимки. Когда именно они узаконили брак, модель не уточнила.
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