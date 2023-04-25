ЕЙ БЫЛО 36 ЛЕТ ⟩ Умерла дочь Константина Кинчева

По словам родных, Мария умерла в результате внезапной остановки сердца. Трагедия стала настоящим потрясением для близких. Женщину отпевали в московском храме Трех Святителей на Кулишках. У нее остался 12-летний сын Лука.

Напомним, что Мария - дочь жены лидера группы «Алиса» от первого брака. Кинчев воспитал падчерицу как родную и официально удочерил. Женщина вела непубличный образ жизни. Она окончила театроведческий факультет ГИТИСа, в последнее время занималась продюсированием съемок.