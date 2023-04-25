ЕЙ БЫЛО 36 ЛЕТ ⟩ Умерла дочь Константина Кинчева

Журналисты сообщили трагическую новость - не стало Марии Кинчевой-Панфиловой. Женщина была дочерью супруги артиста от первого брака. Она скончалась в возрасте 36 лет, пишет «Стархит».
По словам родных, Мария умерла в результате внезапной остановки сердца. Трагедия стала настоящим потрясением для близких. Женщину отпевали в московском храме Трех Святителей на Кулишках. У нее остался 12-летний сын Лука.
Напомним, что Мария - дочь жены лидера группы «Алиса» от первого брака. Кинчев воспитал падчерицу как родную и официально удочерил. Женщина вела непубличный образ жизни. Она окончила театроведческий факультет ГИТИСа, в последнее время занималась продюсированием съемок.
У Константина Кинчева также есть старший сын Евгений от союза с Анной Голубевой. Вторая супруга подарила ему дочь Веру, которая стала известной актрисой. Младшую наследницу музыканта можно увидеть в таких картинах, как «Елки 1914», «Метод», «Гуляй, Вася» и других.