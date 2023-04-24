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СКАНДАЛ ⟩ Главные эстонские СМИ выдали ложное пресс-сообщение за достоверную новость

Добавлены комментарии ERR, радио KUKU и Министерства культуры Эстонии
Крислин Метсанурм
, репортер
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Фейковое пресс-сообщение
Фейковое пресс-сообщение Фото: Kuvatõmmis Facebookist

Сегодня рано утром кто-то злонамеренно разослал пресс-релиз от имени Министерства культуры ЭР, в котором содержалась ложная и непроверенная информация, но это совершенно не смутило Эстонскую национальную телерадиовещательную корпорацию (ERR). «Помимо появления "новости" на портале культуры, его зачитали, например, на радио Kuku», - комментирует Пилле-Май Хелемяэ, руководитель отдела коммуникаций ERR. Главный редактор радио Kuku также подтверждает, что информация из ложного пресс-релиза действительно прозвучала в их эфире.

Рано утром в понедельник от имени Министерства культуры Эстонии в различные эстонские СМИ было разослано фальшивое пресс-сообщение, в котором сообщалось, что министерство решило внести литературный журнал Looming, отмечающий свое 100-летие, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако при более детальном анализе оказалось, что это был ненастоящий пресс-релиз, а человека, отправившего письмо, на самом деле не существует.

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