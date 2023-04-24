СКАНДАЛ ⟩ Главные эстонские СМИ выдали ложное пресс-сообщение за достоверную новость

Сегодня рано утром кто-то злонамеренно разослал пресс-релиз от имени Министерства культуры ЭР, в котором содержалась ложная и непроверенная информация, но это совершенно не смутило Эстонскую национальную телерадиовещательную корпорацию (ERR). «Помимо появления "новости" на портале культуры, его зачитали, например, на радио Kuku», - комментирует Пилле-Май Хелемяэ, руководитель отдела коммуникаций ERR. Главный редактор радио Kuku также подтверждает, что информация из ложного пресс-релиза действительно прозвучала в их эфире.