Что происходит? Финские пенсионеры в погоне за лучшей жизнью переезжают в Эстонию

«Здесь невероятно хорошая система здравоохранения. Оно доступное, квалифицированное и очень профессиональное, и если не бесплатное, то почти бесплатное», - делится она своими радостными мыслями.

Хели купила здесь домик 17 лет назад, когда влюбилась в атмосферу Хаапсалу во время отдыха в Эстонии со своим голландским партнером. Ее также привлекает доступность услуг в городке с населением около 13 000 человек. Здесь есть все: магазины, высококлассный бассейн и спа, несколько тренажерных залов, даже кинотеатр.

«Хаапсалу - такое приятное место, красивый и идиллический городок с собственным морским побережьем. Все необходимые услуги находятся рядом», - хвалит она свой новый дом.

Хели признается, что местные эстонцы удивлены тем, что она добровольно переехала в Эстонию из Финляндии, так как, по их словам, переехать в Финляндию - мечта многих эстонцев.

«Эстонцы не видят, насколько все хорошо в их собственной стране. В Финляндии ты зарабатываешь больше, но если ты там не жил, то не понимаешь, что жизнь дороже», - говорит Хели.

Хаапсалу Фото: Mihkel Maripuu

«Здесь невероятно хорошая система здравоохранения», - Хели Матикка, финка, проживающая в Хаапсалу.

Ритва из Пярну

Ритва Коскимаа, 68-летняя финская женщина, впервые приехала в Пярну на отдых в начале 2000-х годов вместе со своим мужем. Несмотря на то, что это был март и погода была не очень хорошей, маленький эстонский городок произвел на финскую пару чарующее впечатление.