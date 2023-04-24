Что происходит? Финские пенсионеры в погоне за лучшей жизнью переезжают в Эстонию

Влиятельное издание Финляндии опубликовало статью о трех финских женщинах, которые все в один голос хвалят Эстонию. «Как легко здесь жить», - радостно говорит одна из финских женщин, которая ни на секунду не сомневается, что решение переехать в нашу страну было правильным.
Эстония для финнов раньше была раем с дешевой едой и алкоголем, но ситуация стремительно меняется чуть ли не ежедневно. Уровень жизни в нашей стране существенно вырос, и в результате цены тоже устремились ввысь. Например, газета Ilta-Sanomat уже писала о резком росте цен на пиво. Несмотря на то, что Эстония больше не является раем для финских покупателей в плане цен, жить здесь значительно дешевле, чем в Финляндии.
На сей раз Ilta-Sanomat пишет о трех финских пенсионерках, которые делятся своими мыслями и чувствами, почему они решили покинуть одну из богатейших и счастливых стран Европы, бросили родину ради лучшей жизни в Эстонии.
В статье дамы указывают на многочисленные плюсы Эстонии и утверждают, что сами эстонцы часто не осознают, в какой простой и приятной стране они живут.
Лийса из Ноблесснера
Первой проинтервьюировали Лийсу Сеппяля, 67-летнюю финку, которая раньше работала в строительной отрасли на юге Финляндии. Выйдя на пенсию четыре года назад, она почувствовала, что хочет сменить обстановку. Это привело к решению переехать в Таллинн, и сейчас она признает, что это был правильный выбор.
«Жизнь в Эстонии так проста», - вздыхает Лийса. Она обосновалась в районе Ноблеснер и советует всем, кто подумывает о переезде в Эстонию, сделать это.
Одним из главных плюсов для Лийсы является то, что в эстонской системе здравоохранения нет многомесячных очередей, как в Финляндии, и всё можно сделать быстро.
«В Эстонии можно попасть к врачу за неделю и дождаться операции меньше чем за месяц. Я записалась на прием к врачу на прошлой неделе, на этой неделе в понедельник получила номерок», - говорит она.
Лийса признается, что с точки зрения жителя Финляндии Эстония более доступна по стоимости жизни: «Если вы получаете, например, пенсию в размере 1000 евро и сравниваете, что вы можете позволить за нее в Финляндии, то в Эстонии вы можете получить больше всего за те же деньги. Не говоря уже о том, сколько стоит, например, визит к врачу - ничего».
В Эстонии нет платы за посещение семейного врача. За специализированную медицинскую помощь и операции - будь то операция на сердце или пальце - пациент платит 5 евро за визит и 2,5 евро в день за пребывание в больнице. Финские женщины также довольны качеством эстонской системы здравоохранения и говорят, что она хорошая и не уступает финской.
Лийса также говорит, что стоимость автомобилей в Эстонии ниже, чем в Финляндии.
«Если в Финляндии вы покупаете автомобиль за 100 000 евро, то в Эстонии вы можете купить тот же автомобиль за 56 000 евро. Расходы на вождение в любом случае ниже, топливо дешевле на 30-40 центов, и нет специального налога на дизельное топливо».
Хели из Хаапсалу
Хели Матикка, 68-летняя финнка, проживающая сейчас в Хаапсалу, также высоко оценивает систему здравоохранения Эстонии.
«Здесь невероятно хорошая система здравоохранения. Оно доступное, квалифицированное и очень профессиональное, и если не бесплатное, то почти бесплатное», - делится она своими радостными мыслями.
Хели купила здесь домик 17 лет назад, когда влюбилась в атмосферу Хаапсалу во время отдыха в Эстонии со своим голландским партнером. Ее также привлекает доступность услуг в городке с населением около 13 000 человек. Здесь есть все: магазины, высококлассный бассейн и спа, несколько тренажерных залов, даже кинотеатр.
«Хаапсалу - такое приятное место, красивый и идиллический городок с собственным морским побережьем. Все необходимые услуги находятся рядом», - хвалит она свой новый дом.
Хели признается, что местные эстонцы удивлены тем, что она добровольно переехала в Эстонию из Финляндии, так как, по их словам, переехать в Финляндию - мечта многих эстонцев.
«Эстонцы не видят, насколько все хорошо в их собственной стране. В Финляндии ты зарабатываешь больше, но если ты там не жил, то не понимаешь, что жизнь дороже», - говорит Хели.
«Здесь невероятно хорошая система здравоохранения», - Хели Матикка, финка, проживающая в Хаапсалу.
Ритва из Пярну
Ритва Коскимаа, 68-летняя финская женщина, впервые приехала в Пярну на отдых в начале 2000-х годов вместе со своим мужем. Несмотря на то, что это был март и погода была не очень хорошей, маленький эстонский городок произвел на финскую пару чарующее впечатление.
Во время первой же поездки в Пярну супруги побывали в двух квартирах, выставленных на продажу, и посмотрели один дом, где сейчас живет Коскимаа. Ее новый дом - это отдельный домик на окраине Пярну, который она делит со своей 11-летней собакой Напп. Ритва считает себя большим ценителем культуры и говорит, что Пярну, оживленный город искусства, предлагает, помимо прочего, множество театральных и музыкальных развлечений.
Однако Ритва обращает внимание на то, что цена на электроэнергию в Эстонии в последний год начала слишком быстро расти, поэтому она старается экономить электроэнергию. Она также отмечает, что в Эстонии много «черной экономики», и хочет предостеречь от пиратских такси, которые в последние годы появились на улицах Эстонии.
В своей профессиональной жизни Ритва является президентом клуба «Пярну-Суоми». Члены клуба ходят петь караоке и обедают в пярнуских ресторанах. Она говорит, что джазовые концерты, которые она посещает каждую вторую пятницу, собирают много зрителей, а входной билет стоит всего 5 евро.
Когда она и члены ее клуба обедают в Пярну, Ритва замечает большую разницу между эстонскими и финскими ценами.
«Обед в лучшем случае в три раза дешевле, чем в Финляндии. Еда стоит 4,5-7 евро», - говорит она.
Eesti kui lihtne riik
Ilta-Sanomat также пишет, что ID-карта размером с водительское удостоверение является ключом ко всем сделкам в нашей стране. В Эстонии уровень дигитализации значительно выше, чем в Финляндии. Она дает возможность использовать одну и ту же карту для идентификации личности в различных официальных сделках. С ее помощью можно подписывать договоры, размещать заказы и записываться на прием к врачу. Ее можно использовать для электронного голосования, а также в качестве карты постоянного клиента и библиотечного билета.
Хели Матикка говорит, что ID-карта в Эстонии подобна библии.
В Эстонии ставка подоходного налога в настоящее время составляет 20 процентов, и она не зависит от того, зарабатываете ли вы сто или миллион евро. В Финляндии ставка подоходного налога варьируется - чем больше зарабатываете, тем больше налогов платите.