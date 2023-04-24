Читатель: 18-летняя приемная дочь ставит меня в очень неудобное положение

«Я вместе с ее матерью уже три года. Недавно съехались. Я работаю из дома, а вот моя возлюбленная такого себе позволить не может, потому что она - акушерка, у нее длинные рабочие смены. Ее дочь заставляет меня чувствовать максимально неудобно», - делится Иво.

«Началось всё с того, когда она спрашивала совета по поводу откровенных нарядов. В другой вечер пришла ко мне смотреть телевизор. Когда в фильме была интимная сцена, я вышел из комнаты.

К удивлению, дочь моей возлюбленной проследовала за мной и спросила, не хочу ли я с ней вместе выпить? Никогда еще так странно себя не чувствовал, вежливо отказался», - вспоминает читатель.

Иво спрашивает совета, должен ли он немедленно сообщить об этом будущей жене? Ему кажется неправильным скрывать это от своей возлюбленной, но он не хочет сделать ситуацию еще более неудобной.

Иностранный эксперт по отношениям Дейдре советует в таких случаях избегать ситуаций, когда они остаются с дочерью вдвоем.