Собрала лучших: на фестивале Лаймы Вайкуле выступят бывшие звезды российского шоу-бизнеса

Последние три года фестиваль переносился по разным глобальным причинам, поэтому в этом году он будет более масштабным и ярким, чем раньше. Организаторы пока не раскрывают имена всех приглашенных артистов, но известно, что хедлайнером фестиваля в этом году будет Танита Тикарам, британско-немецкая поп-фолк-певица и автор песен, известная такими хитами, как «Twist in my Sobriety» и «Good Tradition».

Как всегда, фестиваль соберет лучших поп-звезд, легенд мировой музыки и современных начинающих талантов. В этой уникальной атмосфере популярные артисты выступят в неожиданных дуэтах и трио, а зрители вновь получат возможность насладиться настоящим музыкальным рандеву.

«Прошло три года с тех пор, как мы в последний раз проводили Laima Rendezvous Jūrmala, поэтому я чрезвычайно рада подтвердить, что в этом году фестиваль наконец-то состоится. Для меня он будет особенным, прежде всего, потому что на сцену выйдут многие фантастические артисты из Украины, а сам фестиваль будет транслироваться украинским объединенным телеканалом »1+1«. И конечно, вернуться в уютный концертный зал »Дзинтари«, чтобы встретиться с друзьями-музыкантами и снова играть с оркестром фестиваля — это очень волнительно и захватывающе», - говорит Лайма Вайкуле.