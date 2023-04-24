В солнечный понедельник в одном из кафе в Старом городе Таллинна можно было увидеть бывшего генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера. За чашкой кофе он задумчиво беседовал с директором по коммуникации Таллинна Кирсти Рууль. Вишенкой на торте стал коллектор Антс Пяэр, ожидавший у входа в кафе.
Для подписчиков
ПАПАРАЦЦИ ⟩ Бывший гендиректор полиции Эльмар Вахер застукан в центре Таллинна с неожиданной собеседницей
В понедельник в полдень бдительный читатель Elu24 заметил бывшего руководителя полиции и погранохраны Эльмара Вахера в кафе Reval на улице Мююривяхе в Таллинне. Недавно он был снят со своей должности по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству.
Ключевые слова