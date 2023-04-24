ПАПАРАЦЦИ ⟩ Бывший гендиректор полиции Эльмар Вахер застукан в центре Таллинна с неожиданной собеседницей

В понедельник в полдень бдительный читатель Elu24 заметил бывшего руководителя полиции и погранохраны Эльмара Вахера в кафе Reval на улице Мююривяхе в Таллинне. Недавно он был снят со своей должности по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству.

По словам человека, приславшего фотографии на портал, в руках у Эльмара Вахера был портфель, когда он входил в кафе, расположенное рядом с легендарным баром Valli. Сидя со своей собеседницей в переполненном кафе, Вахер, казалось, не пребывал в особо хорошем настроении. «Он был как-то очень напряжен, сидел с очень сосредоточенным лицом», – сказал человек, увидевший в кафе бывшего руководителя полиции. На фотографиях также видно, что разговор был серьезным.