Силой отбирали украинские флаги: на концерте российского рэпера Noize MC произошел жесткий скандал

Охрана начала отбирать украинские флаги у слушателей, когда рэпер пел песни на украинском языке, пишет glavred.info.
На концерте известного российского рэпера Noize MC произошел скандальный инцидент. Охрана прямо начала дерзко отбирать у слушателей украинские флаги. Не обошлось даже без применения силы. Видео с концерта разлетелось в Сети.
Это произошло в субботу, 22 апреля, в столице Молдовы Кишиневе. Артист, который открыто осудил действия российского диктатора Владимира Путина, решил исполнить две песни на украинском языке, чтобы поддержать Украину и ее народ.
Украинцы начали разворачивать флаги Украины, некоторые люди были одеты в сине-желтую одежду. Однако то, что произошло дальше, возмутило всех. Охрана, которая присутствовала на концерте, силой начала отбирать украинские флаги. Некоторых слушателей даже насильно выводили из помещения, где выступал рэпер.
Noize MC возмутили действия охраны. Он сразу же остановил концерт и отказался продолжать его, пока людям не вернут флаги. Те, кто находился на концерте, начали скандировать «Нет войне».