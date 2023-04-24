Силой отбирали украинские флаги: на концерте российского рэпера Noize MC произошел жесткий скандал

На концерте известного российского рэпера Noize MC произошел скандальный инцидент. Охрана прямо начала дерзко отбирать у слушателей украинские флаги. Не обошлось даже без применения силы. Видео с концерта разлетелось в Сети.

Это произошло в субботу, 22 апреля, в столице Молдовы Кишиневе. Артист, который открыто осудил действия российского диктатора Владимира Путина, решил исполнить две песни на украинском языке, чтобы поддержать Украину и ее народ.

Украинцы начали разворачивать флаги Украины, некоторые люди были одеты в сине-желтую одежду. Однако то, что произошло дальше, возмутило всех. Охрана, которая присутствовала на концерте, силой начала отбирать украинские флаги. Некоторых слушателей даже насильно выводили из помещения, где выступал рэпер.