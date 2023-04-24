У всех на глазах: принц Уильям показал ужасное отношение к Кейт Миддлтон

Принц Уильям оказался под шквалом критики. Монарший отпрыск шокировал неджентльменским поведением.
Кейт Миддлтон не раз жаловалась на неромантичное поведение супруга, принца Уильяма. Сын короля Карла III не балует жену даже на День всех влюбленных. Приземленность избранника печалит красавицу-брюнетку. Она всегда расстраивается, когда осознает, что любимый не расщедрится даже на одну розочку.
Недавний выход в свет наглядно продемонстрировал неджентльменское поведение принца Уэльского. Папарацци запечатлели, как Кейт несла огромную сумку, доверху наполненную какими-то вещами, а рядом налегке вышагивал Уильям. Королевские поклонники раскритиковали наследника престола. В Сети пишут, что галантный мужчина не позволил бы любимой женщине таскать тяжести. Якобы подобным поведением он демонстрирует наплевательское отношение к супруге. Впрочем, были и те, кто вступился за сына короля. Дескать, Уильям выглядел бы глупо с дамской сумочкой, пишет eg.ru.
Ранее принц Уэльский признавался журналистам, что не умеет делать трогательные сюрпризы, поэтому выработал для себя беспроигрышную стратегию: на дни рождения и Рождество монарший отпрыск дарит жене бриллианты. За годы брака у Миддлтон скопилась уже целая коллекция драгоценных украшений.