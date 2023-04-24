У всех на глазах: принц Уильям показал ужасное отношение к Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон не раз жаловалась на неромантичное поведение супруга, принца Уильяма. Сын короля Карла III не балует жену даже на День всех влюбленных. Приземленность избранника печалит красавицу-брюнетку. Она всегда расстраивается, когда осознает, что любимый не расщедрится даже на одну розочку.

Недавний выход в свет наглядно продемонстрировал неджентльменское поведение принца Уэльского. Папарацци запечатлели, как Кейт несла огромную сумку, доверху наполненную какими-то вещами, а рядом налегке вышагивал Уильям. Королевские поклонники раскритиковали наследника престола. В Сети пишут, что галантный мужчина не позволил бы любимой женщине таскать тяжести. Якобы подобным поведением он демонстрирует наплевательское отношение к супруге. Впрочем, были и те, кто вступился за сына короля. Дескать, Уильям выглядел бы глупо с дамской сумочкой, пишет eg.ru.