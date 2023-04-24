Популярная российская актриса много лет скрывала особенного ребенка

Российская актриса Оксана Акиньшина неожиданно раскрыла правду относительно своего 14-летнего сына, который родился у нее в первом браке.

По информации пропагандистского издания «Экспресс газета», Акиньшина 14 лет скрывала информацию о том, что ее 14-летний сын Филипп особенный ребенок. «Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не всё просто с точки зрения здоровья. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить», - говорит актриса.

Оказалось, что мальчика растит мама актрисы, сама Акиньшина долгое время скрывала его от публики. По информации СМИ, сама она не может одновременно играть в кино и воспитывать его и других детей, и ей помогает бабушка ребенка. С отцом Филиппа, известным пиар-продюсером, она развелась сразу же после появления на свет малыша.