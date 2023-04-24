Жена Диброва Полина заявила, что ей больно читать информацию об увольнении мужа с Первого канала

На фоне промелькнувших ранее в ряде СМИ сообщений о том, что вскоре бессменный на протяжении десятилетий ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» будет уволен, супруга Дмитрия Диброва дала свой комментарий. По словам Полины Дибровой, новость повергла ее в шок. Ведь работа на Первом канале едва ли не единственный доход ведущего и потеря работы может обернуться для многодетной семьи катастрофой.

«Мне искренне больно и грустно читать эту информацию в прессе. Я не была в курсе. У меня даже чашка выпала из рук. Я выходила замуж за ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?». Дмитрий – штатный сотрудник канала, и это источник дохода всей семьи. Что теперь делать?» - пожаловалась Полина в своих соцсетях.

В то же время ни один из супругов до сих пор не прокомментировал достоверность этих слухов.