Мужчина сорвал головокружительный джекпот в казино благодаря умершей любимой

Житель Торонто пришел в казино Woodbine, чтобы поиграть на любимом автомате своей недавно умершей любимой и сорвал джекпот в размере 3,2 миллиона долларов.

Канадец Марсело Лойола рассказал, что вместе с любимой он часто посещали казино. Она любила игровые автоматы, а он отправлялся к настольным играм внизу. Женщина трагически погибла 5 апреля - всего через три дня после 50-летия Лойолы.

«В тот день я просто почувствовал ее душу в себе, поэтому я пошел вверх играть в слоты, хотя как игрок в настольные игры я никогда этого не делал», - рассказывает он.

Сначала он испытал удачу на разных автоматах, но потом заметил любимый слот своей любимой. Лойола вспомнил, что когда она играла на этом автомате, то не ждала остановки колес, а нажимала кнопку во время вращения, надеясь на выигрыш джекпота. «Я всегда говорил ей, не играй так, просто дай ему покрутиться», - вспомнил мужчина.

Однако в тот вечер он чувствовал, что любимая точно была рядом, потому играл так же, как она. И вдруг Лойола увидел, что появились три значка «джекпот», слот начал мигать. Мужчина понял: он только что выиграл 3,2 миллиона долларов.

«Я начал кричать, что выиграл джекпот, бегать вокруг и сходить с ума», - вспоминает победитель.

Тогда к Лойоле подошли другие игроки и работники казино, хорошо знавшие его и покойную возлюбленную. «Я точно знаю, что она была там со мной. Это не может быть совпадением», - убежден счастливчик.