37 лет со дня Чернобыльской катастрофы. Таллиннский сталкер о том, почему жители Эстонии мечтают попасть в это страшное место

С момента трагедии прошло 37 лет, и хотя радиоактивный фон уже приглушен, остаются места, опасные для человеческого здоровья. Люди всё ещё стремятся узнать больше о случившемся и его последствиях. Этот интерес проявляется не только у ученых, но и у обычных людей, которые хотят больше узнать о том, как авария повлияла на жизнь и быт местных жителей, на окружающую среду. Любопытство, захватывающее чувство опасности и желание получить уникальный опыт, погрузившись в экстремальную обстановку, породили целое движение экскурсионных туров в самый эпицентр событий.