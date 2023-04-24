Украинка с самыми большими скулами показала результат пластики, от которой ее отговаривали хирурги

На этот раз изменения коснулись бюста звезды Сети. Как призналась Анастасия, она изменила форму груди. Хотя врачи отговаривали Покрещук от пластической операции. Раньше звезда Сети уже меняла форму груди.

"Меня от этого отговаривали все – все врачи. Никто не хотел этого делать, ведь у меня и так красивая грудь. Она действительно была красивая, но это было не то, что я хотела. Я хотела небольшое расстояние (между грудью – прим. ред.), чтобы они выпирали вперед и стояли, будто ты в бюстгальтере", - поделилась блогер.

В Instagram знаменитость поделилась результатом операции, показав грудь в специальном блиндаже. Также блогерша продемонстрировала, как выглядел ее бюст до операции.

Напомним, Анастасия Покрещук неоднократно обращалась за услугами к пластическим хирургам. Когда блогерша показывала, как выглядела до пластики, пользователи были просто шокированы. В общем, на архивных фото Анастасию просто не узнать.