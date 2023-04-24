Срочные советы знакам Зодиака на неделю с 24 по 30 апреля: сделайте это, и ваша жизнь изменится

Львы

Совсем недавно было солнечное затмение и на вас оно, пожалуй, влияет больше всего, ведь Солнце - ваш источник сил и жизненной энергии. Поэтому на этой неделе не старайтесь покорять Олимпы: сбавьте обороты и больше времени уделяйте себе, отдыху, чтобы просто восстанавливаться от пережитого.

Девы

Хочется всего и сразу, но так не получится. Сейчас хороший момент для рефлексии, размышлений о прошлом и тех уроках, которое оно вам принесло. Отпускайте старое, расчищая плацдарм для нового. Анализируйте прошедшее, готовясь творить свою новую жизнь. Особое внимание обратите на здоровье.

Весы

Найдите как минимум десять плюсов вашей работы и запишите их. Время от времени поглядывайте в список, когда вдруг становится тяжело и появляется ощущение, что все не так и ничего не получается. Если вы не работаете, напишите 10 пунктов, почему хорошо не работать, а, например, заботиться о себе и детях. Если вы в поиске работы - напишите 10 пунктов о работе вашей мечты.

Скорпионы

Затмение было в вашем доме врагов, долгов и болезней - и все это сейчас в какой-то мере может активизироваться. Но это не причина для переживаний, а повод для гармонизирующих действий. Самое простое для вас - это благотворительность, забота о своем теле и здоровье, а также более осознанное общение с другими.

Стрельцы