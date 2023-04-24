Срочные советы знакам Зодиака на неделю с 24 по 30 апреля: сделайте это, и ваша жизнь изменится

Полезный гороскоп: wday.ru рассказывает все тонкости, о которых не надо забывать знакам Зодиака на этой неделе.
Гороскоп срочных советов для всех представителей зодиакального круга составила астролог Джйотиш Анна Русалкина.
Овны
«Работа или жизнь?» На этой неделе вам будет сложно находить баланс между этими двумя областями. Но пусть такой вопрос не возникает в вашей голове, ведь всегда возможно находить плюсы в работе и ощущать ее как часть вашей жизни. Жить нужно уже сейчас, а не когда вы заработаете сотни тысяч и миллионы.
Тельцы
Обратите внимание на свое здоровье и питание, особенно на качество и количество потребляемой еды. Чувствуйте ее, а не бездумно проглатывайте за просмотром ленты новостей. Еда - это не только материальные кирпичики нашего тела, но и энергия жизни, а с ней и успеха. Чем более осознанно вы будете относиться к этой энергии, тем более ярко она будет проявляться в вашей жизни.
Близнецы
Сейчас вы можете быть очень резкими и нетерпимыми. Иногда действительно важно проявлять эти качества, отстраивая свои личные границы. Но постарайтесь сделать так, чтобы по пути никого не ранить - помните, что вокруг вас находятся точно такие же живые люди. Найдите время для спорта и физической активности, чтобы балансировать эту резкую энергетику.
Раки
Время побыть немного меркантильными и подумать о материальном, о деньгах. Что вы можете сделать, чтобы увеличить свои доходы? Что вы можете позволить себе при сегодняшнем уровне дохода? Что из это этого вы уже делаете или готовы начать делать прямо сейчас?
Львы
Совсем недавно было солнечное затмение и на вас оно, пожалуй, влияет больше всего, ведь Солнце - ваш источник сил и жизненной энергии. Поэтому на этой неделе не старайтесь покорять Олимпы: сбавьте обороты и больше времени уделяйте себе, отдыху, чтобы просто восстанавливаться от пережитого.
Девы
Хочется всего и сразу, но так не получится. Сейчас хороший момент для рефлексии, размышлений о прошлом и тех уроках, которое оно вам принесло. Отпускайте старое, расчищая плацдарм для нового. Анализируйте прошедшее, готовясь творить свою новую жизнь. Особое внимание обратите на здоровье.
Весы
Найдите как минимум десять плюсов вашей работы и запишите их. Время от времени поглядывайте в список, когда вдруг становится тяжело и появляется ощущение, что все не так и ничего не получается. Если вы не работаете, напишите 10 пунктов, почему хорошо не работать, а, например, заботиться о себе и детях. Если вы в поиске работы - напишите 10 пунктов о работе вашей мечты.
Скорпионы
Затмение было в вашем доме врагов, долгов и болезней - и все это сейчас в какой-то мере может активизироваться. Но это не причина для переживаний, а повод для гармонизирующих действий. Самое простое для вас - это благотворительность, забота о своем теле и здоровье, а также более осознанное общение с другими.
Стрельцы
Отправьтесь в небольшое путешествие в выходные, сходите на выставку, в музей или побродите по историческим местам вашего города, предварительно почитав о них. Возможно, у вас есть пешие экскурсии по городу, к которым можно присоединиться. Одним словом, добавьте больше новых впечатлений в вашу жизнь - это даст вам энергию и силы.
Козероги
Сейчас вам может быть не очень просто в отношениях с партнером: возникнут недопонимания, а эмоции будут совершенно непредсказуемы и не пропорциональны происходящему. Скандал может возникнуть из-за любой мелочи. Аналогично с коллегами по работе и бизнес-партнерами. Дышите глубже.
Водолеи
Смело тратьте деньги на свои хобби и увлечения, не зажимайте их, не откладывайте все до последней копейки в копилочку. Это будет не баловство, а вклад в ваше развитие, в раскачку вашей энергетики, вывод ее на другой уровень, а значит, формирование вашего успеха.
Рыбы
Творческое и логическое, хаотичное и последовательное - учитесь совмещать эти разные подходы к жизни и взгляды на реальность, не концентрируясь только на одном. Позвольте себе иногда быть практичными, а в другой момент - совершенно непрактичными. Например, осознанно следите за своим питанием, а потом осознанно разрешите себе съесть вкусный тортик.