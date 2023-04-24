Диетолог рассказал, какие три фрукта нужно исключить из рациона, если вы хотите похудеть

Доктор дал интервью британскому изданию Express и, в частности, назвал фрукты, от которых предлагает отказаться адептам своей программы Very Fast 800. Ее суть предельно проста: два дня в неделю желающие похудеть потребляют всего 800 калорий в сутки и придерживаются средиземноморской диеты с умеренным или низким содержанием углеводов.

Но не паникуем раньше времени: в течение оставшихся пяти дней ограничений по калориям нет, хотя налегать на углеводы все-таки не рекомендуется. В целом программа достаточно щадящая, но у нее есть свои нюансы. Например, некоторые фрукты, которые часто рекомендуют в качестве перекуса всем, кто сидит на диете, доктор Мосли, наоборот, предлагает включить в черный список. А в его анти-топе сразу три пункта: ананас, манго и дыня. Вместо них эксперт по снижению веса советует выбирать ягоды, яблоки и груши. Причина проста — в них содержится гораздо меньше сахара. Что ж, миссия вполне выполнимая: уж без ананаса с манго прожить точно сможем!