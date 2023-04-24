Пн, 24.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Диетолог рассказал, какие три фрукта нужно исключить из рациона, если вы хотите похудеть

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Хотите похудеть? Некоторые фрукты стоит исключить из рациона. Иллюстративное фото
Хотите похудеть? Некоторые фрукты стоит исключить из рациона. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Полезной информацией для всех, кто не оставляет надежды похудеть к лету или любому другому сезону, поделился эксперт по снижению веса Майкл Мосли, пишет super.ru.

Доктор дал интервью британскому изданию Express и, в частности, назвал фрукты, от которых предлагает отказаться адептам своей программы Very Fast 800. Ее суть предельно проста: два дня в неделю желающие похудеть потребляют всего 800 калорий в сутки и придерживаются средиземноморской диеты с умеренным или низким содержанием углеводов.

Но не паникуем раньше времени: в течение оставшихся пяти дней ограничений по калориям нет, хотя налегать на углеводы все-таки не рекомендуется. В целом программа достаточно щадящая, но у нее есть свои нюансы. Например, некоторые фрукты, которые часто рекомендуют в качестве перекуса всем, кто сидит на диете, доктор Мосли, наоборот, предлагает включить в черный список. А в его анти-топе сразу три пункта: ананас, манго и дыня. Вместо них эксперт по снижению веса советует выбирать ягоды, яблоки и груши. Причина проста — в них содержится гораздо меньше сахара. Что ж, миссия вполне выполнимая: уж без ананаса с манго прожить точно сможем!

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх