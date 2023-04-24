ЛИШИЛАСЬ ПОСЛЕДНЕГО ⟩ Пугачева продала свой подмосковный замок за сумасшедшие деньги

В конце февраля прошлого года Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль - сперва якобы на лечение, однако затем стало очевидно, что в Россию ее семья возвращаться не планирует. Комик осудил военную агрессию страны-оккупанта, за что получил статус иностранного агента.

С тех пор Примадонна стала распродавать свою недвижимость в России. Огромным камнем преткновения для нее стал замок в подмосковном поселке Грязь, в котором певица жила с мужем и детьми. Около года он стоял без хозяина, ведь продавать родовое гнездо менее чем за миллиард рублей Пугачева отказывалась.

Но росСМИ сообщают, что замок все же нашел своего покупателя. Он торговался с Примадонной с осени - предлагал 700 миллионов, но артистка гнула свою линию. Покупатель «сдался», когда замком заинтересовался еще один потенциальный клиент, готовый заплатить требуемую сумму. Также отмечается, что новый владелец замка Грязь - человек из близкого окружения Пугачевой и Галкина.

«Был человек, не буду называть его имя, это известный бизнесмен, который хотел приобрести этот дом за 700 миллионов рублей. Но Алла Борисовна не хотела уступать. Он даже был вхож немножко в их семью. Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка все-таки уже состоялась с Аллой Борисовной», - сообщает источник.