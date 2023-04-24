ВИДЕО ⟩ Жители Какумяэ не могут спать по ночам из-за непонятного грохота: в чем причина?

«Какая злая шутка, что последние две ночи в Какумяэ уже нельзя спать с открытым окном, потому что даже с закрытым окном после полуночи раздаются зверские удары каждые несколько секунд, доносящиеся откуда-то издалека», - пожаловался житель Какумяэ в фейсбуковской группе.

Непонятные ночные звуки беспокоят и многих других жителей. «Непорядок, что я снова пытаюсь заснуть, но не могу, потому что на улице стук и грохот, а завтра мне придется просыпаться с будильником, и я не рискую вставлять беруши в уши, потому что вдруг я не услышу будильник и, следовательно, не успею вовремя на работу!? О каком качестве сна мы говорим, если в жилом районе ночью так шумно?» - недоумевает жительница Какумяэ.

Послушайте этот ночной шум!

Этот пост взбудоражил пользователей группы.

«Меня разбудил шум еще до шести утра. Это ужасно! - пожаловался другой житель Какумяэ. - На улице Леста стучит уже неделю!»

Кто-то отметил, что люди стали слишком чувствительными. «Я читаю это и думаю, что мы стали невероятно нервными. Я живу на дороге к Музею под открытым небом и не слышу никаких стуков. Я сплю, семья спит».

Олег Силянов, старейшина района Хааберсти, сказал, что районная администрация также была проинформирована о странных звуках. «Мы провели расследование, но на данный момент не знаем, что является причиной», - признался Силянов.

В случае нарушения ночного покоя Силянов просит сообщать в полицию или на горячую линию муниципальной полиции 14410.