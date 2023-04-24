Дочь Мадонны без нижнего белья произвела фурор на гламурной вечеринке

Лурдес Леон обожает провокационные образы.

Дочь Мадонны Лурдес Леон пришла на показ H&M в откровенном комбинезоне без нижнего белья. Она своей любовью к эпатажу превзошла знаменитую мать.

Во всяком случае, знаменитая певица не шокировала публику небритыми подмышками, а Лурдес обожает подобные провокации. К тому же, модель выбирает столь неоднозначные наряды, что ее снимки с очередной гламурной вечеринки долго не сходят со страниц таблоидов.

На этот раз Лурдес пришла на модный показ в весьма откровенном образе.

26-летняя модель посетила мероприятие, посвященное коллаборации брендов одежды H&M и Mugler. На девушке красовался черный комбинезон с обнажающими тело вырезами.

Таким образом Лурдес продемонстрировала собравшейся публике полуобнаженную грудь и черные трусы с максимально высокими вырезами, открывающими зону бикини.

Яркий макияж дополнял эпатажный образ модели.