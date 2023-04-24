Гороскоп на 24 апреля 2023 года для всех знаков Зодиака

Люди вокруг будут заняты выяснением отношений, пытаясь докопаться до истины и понять, кто прав, а кто виноват.

Овен. Овну не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Овен ни делал, ему следует действовать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет – отлично. Гораздо хуже, если Овен не заметит опасную западню. Такая уж особенность дня – Овну необходимо быть настороже, иначе его беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Телец. Тельцу следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Телец рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Тельца, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Тельцу следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.