Гороскоп на 24 апреля 2023 года для всех знаков Зодиака

Звезды гороскопа могут провоцировать придирчивость и ворчливость, сдерживать которую будет труднее обычного. Раздражение способно вспыхивать на пустом месте, а бурные ссоры – разгораться из мелочей.
Люди вокруг будут заняты выяснением отношений, пытаясь докопаться до истины и понять, кто прав, а кто виноват.
Овен. Овну не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Овен ни делал, ему следует действовать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет – отлично. Гораздо хуже, если Овен не заметит опасную западню. Такая уж особенность дня – Овну необходимо быть настороже, иначе его беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.
Телец. Тельцу следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Телец рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Тельца, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Тельцу следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.
Близнецы. Близнецы будут строги, но справедливы, – по крайней мере, так им будет казаться. Они будут решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способны приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Близнецов. Звезды гороскопа предупреждают Близнецов о том, что если они действительно хотят добиться результата, им стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».
Рак. У Рака есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет его равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Рак будет отлично ладить с окружающими. В разговоре он настроен больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Раку поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Рака способна творить чудеса, она – его волшебный ключ к людским сердцам и душам.
Лев. Гороскоп дает Льву шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самого Льва. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, Льву стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.
Дева. Дева будет педантичной и внимательной, как никогда! От ее пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Деве отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, – к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ей нелегко найти общий язык – Дева будет настолько погружена в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ей будет нелегко.
Весы. Звезды гороскопа советуют Весам избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению феншуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Весам стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Весы почувствуют облегчение. Впрочем, таким же образом Весы могут освободиться и от чего-нибудь еще – к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.
Скорпион. В отношениях с людьми многое может раздражать Скорпиона, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Скорпион захочет докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя! Звезды гороскопа советуют ему сосредоточиться на делах, в которых Скорпион все решает сам, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них он будет излучать уверенность в себе и способен достичь неплохих результатов.
Стрелец. Стрельцу не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться. Возможно, у него мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, в делах Стрелец не обладает достаточной решимостью – он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что Стрельцу надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения – со временем это ему пригодится.
Козерог. В Козероге может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Козерог может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!
Водолей. Водолей способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. Звезды гороскопа советуют ему действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Водолей может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений. А главное, это поможет избежать острых конфликтов, которые ой как вероятны!
Рыбы. Рыбы будут склонны говорить то, что думают, прямо в лицо! И им будет что сказать, ведь день наделяет их способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Рыбам решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют Рыбам свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела, советует 1001goroskop.ru.