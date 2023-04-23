ФОТО ⟩ Ужасающая картина на горке Поцелуев шокировала таллиннца: куда смотрит МуПо?

«Это жуткое зрелище. Если мусор не помещается в урну или, например, птицы разбросали мусор - почему его не убрали к вечеру субботы, - пишет человек, приславший фотографии в Elu24 . - Куда МуПо смотрит?»

По его словам, ситуация печальная, и особенно потому, что парк расположен в самом туристическом месте. «Интересно, что думают о нас туристы? Путешествуя по Европе, я никогда не замечал парков, заваленных таким количеством мусора, - говорит автор сообщения. - Может быть, в этом районе следует установить больше урн? Да и родители могли бы также напоминать своим детям, что мусор необходимо выбрасывать в урну».