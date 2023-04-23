Эстонская королева уколов красоты Марью Карин рассказала о неловком инциденте в продуктовом магазине

Марью Карин, владелица собственного салона красоты, которую прозвали королевой ботокса, рассказала в Инстаграме об инциденте, произошедшем в продуктовом магазине.

В пятницу Карин делала покупки в Rimi. «В корзинке у меня были две бутылки просекко и две бутылки рислинга, должна признать свой грех», - рассказывает Карин. На кассе самообслуживания ей пришлось подождать, так как работник магазина должен был подтвердить ее возраст.

«Я подождала 10 минут, а потом спросила основного кассира, может ли он наконец решить проблему. Он посмотрел на всю очередь и сказал: «Ну, не могли бы вы дать мне время, там тоже проблема», - пишет Карин.

«Лев (спутник жизни Марью Карин - ред.) вежливо сказал, что это не совсем наша проблема, это ваша проблема», - вспоминает Марью. К счастью, другая кассир пришла на помощь Карин, и она смогла завершить покупку.