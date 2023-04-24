Известная эстонская телеведущая переезжает в Португалию: в Эстонии ей на пенсию не прожить

Аунасте сказала в эфире программы «Утро с Ану», что жизнь - это не что иное, как медленный спуск с лестницы. «До 40 лет все хорошо, а после этого начинается спуск», - считает она.

Телеведущая сообщила, что в октябре она переедет в Португалию: «Я собираюсь жить там в мрачном одиночестве, глядя вниз с вершины холма, не говоря ни слова по-португальски, и скука, наверное, убьет меня. Но это единственное место, где я могу жить».

Сейчас Аунасте живет в Пайде, но она собирается выставить дом на продажу, и у телеведущей не останется другого варианта, как купить недвижимость в деревне Аморейра в Португалии и переехать.

Телеведущий и бывший депутат Рийгикогу также рассказала, что после годичных поисков работы она восемь месяцев проработала в доме престарелых в Коэру. «1 января я перестала ездить на машине за 70 километров в Коэру и обратно. Я не могла больше оплачивать бензин, - призналась Аунасте. - И мне приходилось пробираться по темным и заснеженным дорогам пешком и на общественном транспорте».

Майре Аунасте Фото: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня Аунасте - журналист-фрилансер. «Я работаю много. Но я счастлива, ведь если бы я работала там (в доме престарелых - ред.), я бы не смогла быть здесь, потому что мне приходилось бы находиться там пять дней в неделю», - признается Аунасте.

На вопрос ведущего, почему она до сих пор пишет для пяти разных изданий, Аунасте ответила, что ей нужно как-то зарабатывать на жизнь. «Я не хочу повторять эту чушь, но я все равно хотела бы иметь бутерброд с колбасой. Я не ем колбасу, но мне нравится, когда у меня есть немного денег», - сказала Аунасте, признавшись, что не может прожить на свою пенсию.