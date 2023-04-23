Политик Марина Кальюранд показала нежный снимок с внучкой

В марте депутат Европарламента Марина Кальюранд объявила в социальных сетях, что в Международный Женский день она в четвертый раз стала бабушкой.

«В этом году у меня был лучший Женский день в моей жизни - я стала бабушкой милой малышки. Добро пожаловать, Эмили», - Марина поделилась с подписчиками милым снимком новорожденной в социальных сетях 8 марта.

Теперь евродепутат опубликовала снимок, на котором она наслаждается весенним воздухом, кофе и выпечкой с внучкой во дворе. «Драгоценное время с Эмили», - подписала она трогательную фотографию.

В качестве места для съемки Кальюранд выбрала гостевой дом Алтмыйза недалеко от Хаапсалу.