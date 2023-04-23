Политик Марина Кальюранд показала нежный снимок с внучкой

«Драгоценные минуты с внучкой», - депутат Европарламента Марина Кальюранд опубликовала в соцсетях милейший снимок с внучкой.
В марте депутат Европарламента Марина Кальюранд объявила в социальных сетях, что в Международный Женский день она в четвертый раз стала бабушкой.
«В этом году у меня был лучший Женский день в моей жизни - я стала бабушкой милой малышки. Добро пожаловать, Эмили», - Марина поделилась с подписчиками милым снимком новорожденной в социальных сетях 8 марта.
Теперь евродепутат опубликовала снимок, на котором она наслаждается весенним воздухом, кофе и выпечкой с внучкой во дворе. «Драгоценное время с Эмили», - подписала она трогательную фотографию.
В качестве места для съемки Кальюранд выбрала гостевой дом Алтмыйза недалеко от Хаапсалу.
Kroonikale avaldas europarlamendi liige märtsis, et pisitütar Emili sündis tema poja Kristjani perre, kus kasvab juba kaks poisslast. «Emili on neljas lapselaps ja esimene tüdruk, nii et võite ette kujutada, kui oodatud ta oli,» tunnistas ta.