Мужчина застрял в будущем, где нет людей: невероятная история парня из 2027 года

Хавьер проснулся в больнице 13 февраля 2027 года и с тех пор не видел ни одного живого человека. Испанец считает, что он единственный выжил после апокалипсиса. С тех пор парень гуляет по пустынным улицам Валенсии, одиноко катается на велосипеде по торговому центру и один играет в покер в казино.
Если нам не верите - убедитесь сами, ник загадочного парня в сети: unicosobreviviente. Он снимает видео, как спускается в метро, а там ни души, посещает главные достопримечательности Мадрида, где почему-то нет очередей, даже в огромном аэропорту Хавьер как-то оказался одинок.
Неужели он застрял в будущем и не может из него выбраться, или это все из-за временной петли и его жизнь - сплошной день сурка, как в фильмах?
Поклонники блогера не до конца понимают, как после глобальной мировой катастрофы у парня есть интернет, и почему в торговых центрах и музеях есть электричество? Вторая часть вопроса так и осталась без ответа, но про интернет Хавьер поведал.
Оказывается, в Валенсии расположено четыре портала, которые обеспечивают связь между настоящим и будущим, именно ими он пользуется.
Все бы ничего, но есть еще одна странность: никто не видел лица путешественника во времени. Возможно, он так привык к новому миру, где не нужно ходить на работу и общаться с людьми, что не хочет, чтобы кто-то из знакомых его узнал и нашел способы вернуться в прошлое.
Есть еще один вариант: Хавьер так хорошо знает свой город, что подбирает время, когда на улицах нет людей, или виной этих хитрых трюков стал фотошоп.
Как бы то ни было, благодаря блогеру мы видим совершенно другой мир: без пробок, очередей и толп людей, где есть только природа и дружелюбные животные.