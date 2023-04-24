Мужчина застрял в будущем, где нет людей: невероятная история парня из 2027 года

Хавьер проснулся в больнице 13 февраля 2027 года и с тех пор не видел ни одного живого человека. Испанец считает, что он единственный выжил после апокалипсиса. С тех пор парень гуляет по пустынным улицам Валенсии, одиноко катается на велосипеде по торговому центру и один играет в покер в казино.

Если нам не верите - убедитесь сами, ник загадочного парня в сети: unicosobreviviente. Он снимает видео, как спускается в метро, а там ни души, посещает главные достопримечательности Мадрида, где почему-то нет очередей, даже в огромном аэропорту Хавьер как-то оказался одинок.

Неужели он застрял в будущем и не может из него выбраться, или это все из-за временной петли и его жизнь - сплошной день сурка, как в фильмах?

Поклонники блогера не до конца понимают, как после глобальной мировой катастрофы у парня есть интернет, и почему в торговых центрах и музеях есть электричество? Вторая часть вопроса так и осталась без ответа, но про интернет Хавьер поведал.

Оказывается, в Валенсии расположено четыре портала, которые обеспечивают связь между настоящим и будущим, именно ими он пользуется.

Все бы ничего, но есть еще одна странность: никто не видел лица путешественника во времени. Возможно, он так привык к новому миру, где не нужно ходить на работу и общаться с людьми, что не хочет, чтобы кто-то из знакомых его узнал и нашел способы вернуться в прошлое.

Есть еще один вариант: Хавьер так хорошо знает свой город, что подбирает время, когда на улицах нет людей, или виной этих хитрых трюков стал фотошоп.