ПРИГОТОВЬТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ ⟩ Популярная американская певица рассказала, как использует грудное молоко

Два года назад Холзи впервые стала мамой: это важное событие не только определило всю ее жизнь, но и вдохновило на бьюти-эксперименты. В новом интервью журналу Nylon артистка рассказала, что после рождения сына стала особенно внимательно относиться к средствам, которые наносит на свою кожу. «Когда твой ребенок тебя целует или прижимается к тебе, ты начинаешь еще больше переживать о том, что у тебя на лице», - объяснила Холзи.

Недолго думая певица нашла уход, который точно окажется по вкусу двухлетнему Эндеру: лучшим бьюти-ингредиентом она считает... грудное молоко. «В нем так много антиоксидантов, полезных жиров и всего прочего, что ускоряет процесс заживления», - восторгается молодая мама.