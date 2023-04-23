Что звезды нам пророчат: гороскоп на 24-30 апреля 2023 года

ЛЕВ

Помощь ближнему, добрые дела, благотворительность, способствуют очистке от кармических долгов, которые сейчас преследуют представителей этого знака Зодиака. Весьма удачное время для получения новых знаний и расширения мировоззрения. Звезды советуют отдать предпочтение не модным марафонам личностного роста, а чему-то более практическому и утилитарному, например, курсам по дизайну интерьера. Но для похода к стилисту или косметологу неделя абсолютно не подходит.

ДЕВА

Обостряется самокритичность, особенно по отношению к собственной внешности. Но ни в коем случае не стоит посещать салоны красоты – результат точно не порадует. Физических и психических сил не хватает для достижения эффективных практических результатов. Постарайтесь не дать воображению увести вас в мир иллюзий. Несмотря на весь хаос, в личной жизни все замечательно. Люди из прошлого помогают посмотреть иначе на происходящее и найти дополнительные ресурсы.

ВЕСЫ

Ваше недовольство собой и результатами своей работы может достигнуть такой степени, что потребуется сочувствие и участие в ваших делах со стороны близких. Поступки все более импульсивные и спонтанные, а желания – эгоистичные. Страсть и романтика могут поманить вас, но вряд ли взаимный порыв сохранится надолго. Избежать конфликтов будет очень непросто в течение недели, поэтому постарайтесь проводить время только с любимыми и родными людьми, отсекая все токсичные связи.

СКОРПИОН