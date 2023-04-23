13 хитростей, благодаря знанию которых даже в неудобных туфлях можно будет вышагивать день напролет

Обувь на низком каблуке или плоской подошве также удобнее носить, если она снабжена ремешками или шнуровкой. Эти детали можно затянуть, и обувь будет плотнее прилегать к ноге.

Наклейка на внутреннюю сторону союзки поможет зафиксировать ногу

К сожалению, далеко не все стельки подходят к туфлям на высоком каблуке, а силиконовые полустельки не всегда могут зафиксировать стопу в правильном положении. Чтобы нога не болталась в обуви, на внутреннюю сторону союзки (это верхняя часть обуви, которая прилегает к тыльной стороне стопы) крепится специальная накладка, которая замечательно удерживает ногу на месте. Для этой же цели можно использовать силиконовые разделители для пальцев.

От боли в ногах может избавить пластырь

После нескольких часов, проведенных на высоких каблуках, у многих женщин начинают ныть пальцы ног. Нервные волокна, расположенные между костей стоп, от давления раздражаются, что в результате и вызывает сильную боль. Частично предотвратить этот эффект можно, плотно перебинтовав средний и безымянный пальцы или скрепив их пластырем.

Чтобы ноги в шлепках не скользили, можно обработать их внутри лаком для волос