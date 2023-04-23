Девушка пошла на концерт и осталась без рук и ног: что случилось

Лишь через три дня после того, как 22-летняя Эвелин Дэвис ушла на концерт, она стала испытывать усталость и недомогание.

В больнице у девушки произошел полный отказ органов из-за лекарств для стабилизации артериального давления. Поэтому их пришлось ампутировать конечности.

Несмотря на то что врачи говорили ей, что она никогда больше не сможет ходить, Эвелин успешно проходит реабилитацию уже через два месяца после потери ног.

Удивительно, но среди симптомов респираторного заболевания девушки не было повышенной температуры. Эвелин решила поехать в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. Там ему поставили диагноз: сепсис и пневмония.

После этого она впала в кому на 16 дней. По словам Эвелина, она запомнила свои сны во время комы. В частности, ей приснилась семья Кардашьян на тропическом острове.