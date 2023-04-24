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ГЛОБА ЗНАЕТ ⟩ Перерождение: два знака Зодиака, у которых май будет судьбоносным

Limon.ee
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Судьбоносные перемены. Иллюстративное фото
Судьбоносные перемены. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Этих людей ждут споры и закулисные интриги.

Астролог Тамара Глоба заявила, что в мае двух знаков зодиака ждут перемены, которые кардинально отразятся на их жизни. Этих людей, по ее словам, ждет перерождение.

У Весов, например, могут измениться условия на работе. Стоит опасаться коллег, которые ведут игру недобросовестно.

«В карьере вас могут ждать споры и закулисные интриги», - заявила она.

А вот Скорпионов в мае ждут неприятности в личной жизни. Представители этого созвездия, по словам Глобы, настолько уйдут с головой в свои проекты, что забудут уделить внимание любимым людям.
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