ГЛОБА ЗНАЕТ ⟩ Перерождение: два знака Зодиака, у которых май будет судьбоносным

Астролог Тамара Глоба заявила, что в мае двух знаков зодиака ждут перемены, которые кардинально отразятся на их жизни. Этих людей, по ее словам, ждет перерождение.

У Весов, например, могут измениться условия на работе. Стоит опасаться коллег, которые ведут игру недобросовестно.

«В карьере вас могут ждать споры и закулисные интриги», - заявила она.