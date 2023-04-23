ПРЕДСКАЗАНИЕ ВОЛОДИНОЙ ⟩ Новая жизнь в изобилии: главные счастливчики мая

Астролог Василиса Володина заявила, что у представителей сразу двух знаков Зодиака в мае будет шанс отыграться за прошлые стрессы и неудачи. Эти люди, по ее словам, смогут наладить новую жизнь в изобилии.
«Плутон покидает знак Козерога, унося с собой напряжение. Эти знаки могут перестать контролировать все свои действия», - заявила она.
Все прекрасно будет складываться у Весов и Рыб. Представители этого созвездия, по словам Володиной, смогут избавиться от токсичных людей в окружении.
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