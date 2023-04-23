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5000 КИЛОМЕТРОВ ОТ ДОМА ⟩ Таллиннка нашла мужа на Тенерифе, отказалась от городской жизни и живет на ферме

Геттер Трумси
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Мару из Таллинна уже несколько лет живет экологической жизнью на Тенерифе со своим партнером и дочерью.
Мару из Таллинна уже несколько лет живет экологической жизнью на Тенерифе со своим партнером и дочерью. Фото: Kanal 2

«Он ходил за мной буквально по пятам и в итоге завоевал мое сердце», - говорит Маарья, эстонка, которая встретила любовь всей своей жизни за 5000 километров от дома. Теперь она живет на Тенерифе и ведет образ жизни, который не каждому по душе.

Маарья поселилась на атлантическом острове Тенерифе несколько лет назад. Друзья называют ее Мару, и ее жизнь сильно отличается от прежней. Ведущий Kanal 2 Роальд Йоханссон рассказал в программе «Путешествие с Роальдом» о жизни эстонки и ее дочери Момо на органической ферме.

Маарья, жительница Таллинна, не планировала уезжать из Эстонии. «Я до сих пор не знаю ответа на вопрос, почему я уехала из дома так далеко, но девять лет назад мы с Келли, подругой и другом решили, что хотим посмотреть мир, и отправились во Францию», - объясняет Мару, рассказывая о том, как они путешествовали, работая волонтерами.

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