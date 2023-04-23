5000 КИЛОМЕТРОВ ОТ ДОМА ⟩ Таллиннка нашла мужа на Тенерифе, отказалась от городской жизни и живет на ферме

Маарья поселилась на атлантическом острове Тенерифе несколько лет назад. Друзья называют ее Мару, и ее жизнь сильно отличается от прежней. Ведущий Kanal 2 Роальд Йоханссон рассказал в программе «Путешествие с Роальдом» о жизни эстонки и ее дочери Момо на органической ферме.

Маарья, жительница Таллинна, не планировала уезжать из Эстонии. «Я до сих пор не знаю ответа на вопрос, почему я уехала из дома так далеко, но девять лет назад мы с Келли, подругой и другом решили, что хотим посмотреть мир, и отправились во Францию», - объясняет Мару, рассказывая о том, как они путешествовали, работая волонтерами.