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Жуткие кадры: момент тяжелого ДТП в Таллинне попал на видео

Limon.ee
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Авария
Авария Фото: Pilt videost

«В Мустамяэ, только что», - написал читатель, приславший это видео в редакцию Elu24. 

«На данный момент известно, что 22 апреля около десяти часов вечера возле Мustamäe Keskus в Таллинне произошло ДТП, в котором BMW X5 задним ходом столкнулся с Toyota», - говорит пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас.

BMW ехал и столкнулся с автомобилем Toyota, припаркованным у соседней заправочной станции Cirkle K, а затем врезался в Ford. Водителя BMW, который был трезв, доставили в больницу для обследования. «Исходя из полученной нами информации, есть основания полагать, что причиной аварии могли стать внезапные проблемы со здоровьем водителя BMW», - добавил позже Каллас.

Смотрите аварию!

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