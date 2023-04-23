Солист Quest Pistols Антон Савлепов разошелся с женой Ириной Горбачевой, засветившейся в Москве

Сайт ТСН.ua обратился за разъяснением к Савлепову и поинтересовался, обсуждала ли Ирина с ним поездку в страну-агрессор Россию и как он к этому вообще относится. В комментарии нашему сайту Антон признался, что разошелся с Горбачевой: «Уже полгода мы не поддерживаем контакт. Все свои решения Ирина как взрослый человек принимает самостоятельно. Спасибо за понимание», - сказал артист.

Разошлись ли супруги официально и стала ли причиной разрыва позиция Горбачевой относительно полномасштабного вторжения России в Украину, Савлепов говорить не стал.

Отметим, что об отношениях Антона Савлепова с Ириной Горбачевой стало известно в августе 2020 года. А уже через год влюбленные поженились. Пара отыграла маленькую свадьбу в июле 2021 года в Турции. Отметим, что Горбачева родилась и до 9 лет проживала в Мариуполе. Со временем переехала в Россию, где живет в Москве и считается российской актрисой.

Но Горбачева часто приезжала в Украину и не раз признавалась стране в любви. Тем не менее с началом полномасштабного вторжения Горбачева никоим образом не выразила свою позицию. Единственное, что сделала артистка после начала полномасштабной войны, отменила свои выступления в Москве и Санкт-Петербурге, назвав вторжение «ситуацией, которая происходит».