55-летняя звезда «Спасателей Малибу» в откровенном бикини произвела фурор

Американская актриса Донна Д’Эррико давно сменила красное монокини «Спасателя Малибу» на куда более откровенные наряды.

55-летняя фотомодель считает, что ей скрывать нечего, выставляя напоказ весьма откровенные фотографии.

Тем более, что почти 2 миллиона ее подписчиков с нетерпением ждут обновления пикантного контента в блогах артистки.

Так, на новых снимках неюная модель в золотом бикини позирует лежа на траве. При этом ее неувядающие прелести оказались на виду, доступные всем нескромным взорам. Акцент сделан на округлой груди Донны, которая чудо как хороша для столь почтенного возраста.

На втором снимке знаменитость позирует в алом комплекте белья, который не скрывает, а тщательно подчеркивает ее прелести, оставляя грудь полуоткрытой.

При этом крошечные трусики позволяют оценить плоский живот модели и пышные женственные бедра.

Подписчики восхитились внешним видом модели в комментариях под постом, который набрал десятки тысяч лайков.