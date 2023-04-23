ВИДЕО ⟩ «Даже в самую темную ночь - мы творим новую украинскую культуру»: TVORCHI выпустили ремикс на конкурсную песню для Евровидения

В 2023 году от Украины на Евровидении будет выступать группа TVORCHI, которую выбрали в рамках Нацотбора. Они представят нашу страну песней «Heart of Steel». Сейчас артисты представили ремикс на конкурсную композицию, а также обновленный клип.

Известно, что съемки клипа проходили в национальном центре «Украинский дом» на Крещатике в центре Киева. Сообщается, что съемки настолько затянулись, что проходили даже во время комендантского часа. Артисты утверждают, что это в современных реалиях имеет свой символизм.