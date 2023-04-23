Гороскоп на 23 апреля 2023: Рыбам – прощание с прошлым, Львам - борьба

Лев

Ваш поиск нового и нетрадиционного, новейших гаджетов и лучших технологий сегодня может вступить в противоречие с отрезвляющей силой. Новые способы ведения дел могут неожиданно столкнуться с вызовом более традиционного подхода. Пришло время покончить со старым и ввести новое.

Дева

Чтобы мечты воплотились в жизнь, у них должен быть инструмент, с помощью которого они могут проявиться, Дева. Сегодня день, чтобы помочь воплотить эти мечты в жизнь. Объедините древнюю мудрость с практическим планированием, чтобы создать мощную волну для будущего. У вас есть все необходимые инструменты.

Весы

Проявите в этот день свою дисциплину и экспансивность и посмотрите, что проявится. Сконцентрируйтесь на своих инвестициях и дом. Энергия дня довольно мощная, и ее нельзя воспринимать легкомысленно. У вас может быть гораздо больший контроль, чем вы думаете. Поймите, что вы должны проявить инициативу, чтобы активировать магию этого дня.

Скорпион

Это не обычный день для вас, Скорпион, уж точно не тот, в который вам следует спать допоздна. Вставайте и двигайтесь. На вашем пороге есть возможности, которые только и ждут, чтобы вы их использовали. Отбросьте проблемы прошлого и сосредоточьтесь на будущем. Сегодня действуют великие силы, которые объединяются в вашу пользу. Придерживайтесь того, что резонирует с вашей душой.

Стрелец