Гороскоп на 23 апреля 2023: Рыбам – прощание с прошлым, Львам - борьба

Астрологический прогноз подскажет, кому предстоит применять новые принципы работы, а кому прощаться с прошлым, пишет Главред.
Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 23 апреля показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на воскресенье.
Овен
Сделайте что-нибудь, что пробудит в вас страсть, Овен. Не расстраивайтесь из-за неудач, будьте мотивированы. Используйте дисциплину и терпение, чтобы воплотить свои мечты в жизнь. Будьте реалистичны в своем подходе. Пришло время встретиться с музыкой. Что бы вы ни делали, не прячьтесь на заднем плане и не ожидайте, что другие позаботятся обо всем за вас. Единственный, кто действует в ваших интересах, это вы.
Телец
Возьмите под контроль свою силу сегодня, Телец. Избавьтесь от лишнего багажа из своей жизни. Сейчас дело подходит к критической кульминации, не время отступать. Во всяком случае, пришло время раздвинуть границы еще больше. Смотрите в будущее с той же перспективой, что и в детстве. Избавьтесь от пресыщенного мышления и затуманенного ума.
Близнецы
В вашей жизни движется мощная сила, которую больше нельзя игнорировать, Близнецы. Чтобы в полной мере использовать имеющуюся энергию, могут потребоваться корректировки. Вы обнаружите, что благодаря здоровому балансу ограничений и расширений вы можете взять бразды правления в свои руки и встать на путь успеха.
Рак
Это день, которого вы ждали. У вас есть сила, чтобы продвинуться вперед во всем, чего вы хотите достичь в этой жизни. Вы обнаружите, что ваша сила воли и дисциплина сильны. Пришло время воспользоваться возможностями, которые вам представлены. Сделайте шаг к светлому будущему и будьте уверены в своем успехе.
Лев
Ваш поиск нового и нетрадиционного, новейших гаджетов и лучших технологий сегодня может вступить в противоречие с отрезвляющей силой. Новые способы ведения дел могут неожиданно столкнуться с вызовом более традиционного подхода. Пришло время покончить со старым и ввести новое.
Дева
Чтобы мечты воплотились в жизнь, у них должен быть инструмент, с помощью которого они могут проявиться, Дева. Сегодня день, чтобы помочь воплотить эти мечты в жизнь. Объедините древнюю мудрость с практическим планированием, чтобы создать мощную волну для будущего. У вас есть все необходимые инструменты.
Весы
Проявите в этот день свою дисциплину и экспансивность и посмотрите, что проявится. Сконцентрируйтесь на своих инвестициях и дом. Энергия дня довольно мощная, и ее нельзя воспринимать легкомысленно. У вас может быть гораздо больший контроль, чем вы думаете. Поймите, что вы должны проявить инициативу, чтобы активировать магию этого дня.
Скорпион
Это не обычный день для вас, Скорпион, уж точно не тот, в который вам следует спать допоздна. Вставайте и двигайтесь. На вашем пороге есть возможности, которые только и ждут, чтобы вы их использовали. Отбросьте проблемы прошлого и сосредоточьтесь на будущем. Сегодня действуют великие силы, которые объединяются в вашу пользу. Придерживайтесь того, что резонирует с вашей душой.
Стрелец
Заземлитесь. Заложите прочный фундамент для будущего. Это очень критическое время, когда вы должны реально думать о своем будущем успехе. Вы должны включить в свою жизнь элемент ограничения, прежде чем ваши мечты смогут осуществиться. Это один из тех дней, когда вы можете объединить мощное сочетание фантазии и реальности, чтобы добиться успеха.
Козерог
Используйте свое сильное чувство интуиции, Козерог. Осознаете вы это сознательно или нет, но океаны создают цунами силы, которое нельзя игнорировать. Убедитесь, что вы работаете с прочной основой, прежде чем расширяться. Будьте осторожны с отливами. Играть на волнах может быть весело, но это один из тех моментов, когда вас может легко унести в море.
Водолей
Уважайте начальство, Водолей. Нужно научиться великой мудрости, так что держите глаза и уши открытыми. Поспешные действия обязательно навлекут на вас неприятности. Не вступайте в ситуации слепо. Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть все факты. Информация есть, но вы должны быть терпеливы, чтобы найти ее. Убедитесь, что ваши цели достойны, прежде чем расширять свои возможности, пытаясь их достичь.
Рыбы
Рыбы, сегодня можно поплакать. Отпускание имеет решающее значение для получения нового. Если у вас есть чувство страха и ограничений, вам может быть трудно испытать радость и расширение. Объедините хорошее с плохим, и пусть эти две силы гармонично войдут в ваше существо. Приготовьтесь ко взлету на большие высоты. Убедитесь, что вы готовы принять вызовы, связанные с ростом.