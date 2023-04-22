РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ ⟩ Две фуры с техникой: Эрос Рамазотти даст большой концерт в ледовом холле «Тондираба»
Первый большой успех Рамазотти познал в 1984 году на престижном фестивале в Сан-Ремо в категории дебютантов, где он занял первое место, исполнив песню «Terra promessa» («Земля обетованная»), которая завоевала после этого всю Европу. Уже на следующий год он вернулся в Сан-Ремо с песней из своего дебютного альбома, и хотя тогда не занял первого места, сингл был выпущен по всему Старому Свету и имел большой успех и миллионы продаж. Рамазотти стал первым итальянцем, выступившим в известном концертном зале «Radio City Music Hall» в Нью-Йорке, причем при полном аншлаге.
С этого момента началась дорога к сверхпопулярности — третье и победоносное участие в фестивале в Сан-Ремо, миллионные продажи синглов, золотые и платиновые альбомы во многих странах, поклонники и особенно поклонницы повсюду, аншлаговые концерты и сотрудничество со звездами мировой величины Родом Стюартом, Элтоном Джоном, Тиной Тернер, Шер, Лаурой Паусини, Андреа Бочелли, Сантаной и многими другими выдающимися музыкантами.
В Таллине Эрос Рамазотти даст большой концерт в рамках своего мирового тура «Batotto Infinito». Билеты ЗДЕСЬ!
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