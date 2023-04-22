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Тяжелая судьба: имена женщин, от которых лучше держаться подальше

Limon.ee
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Женщина на качелях. Иллюстративное фото
Женщина на качелях. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Астрологи напоминают будущим родителям, что имена влияют на судьбу человека, поэтому к этому вопросу надо подходить с особой ответственностью.

Например, считается, что у некоторых женщин тяжелая судьба. И это написано на ее имени.

Например, Ларисы - эмоционально неустойчивые личности, их быстро можно быстро сломать. Эти женщины быстро замыкаются в себе на фоне любых трудностей, и уже не могут выйти из этого состояния.

Также сложные Аллы. Эти самовлюбленные женщины часто сами ломают себе жизнь, желая то, чего никогда у них быть не может.

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