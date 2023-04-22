Тяжелая судьба: имена женщин, от которых лучше держаться подальше

Например, считается, что у некоторых женщин тяжелая судьба. И это написано на ее имени.

Например, Ларисы - эмоционально неустойчивые личности, их быстро можно быстро сломать. Эти женщины быстро замыкаются в себе на фоне любых трудностей, и уже не могут выйти из этого состояния.