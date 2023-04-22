Что делать с клещом на собаке: главная ошибка, которую совершают владельцы животных

Дело в том, что вы можете нечаянно раздавить паразита и оставить его хоботок в теле животного. А это уже последствия.

Купите в ветеринарной аптеке так называемые удалители или съемники – «клещедер». Так можно оказать собаке первую помощь. Но потом все равно сразу везите к врачу. Клещ может быть опасным, и вы рискуете не успеть.