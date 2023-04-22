Сб, 22.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Что делать с клещом на собаке: главная ошибка, которую совершают владельцы животных

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Собака. Фото иллюстративное.
Собака. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Если собаку укусил клещ, то ни в коем случае не пытайтесь снять паразита самостоятельно руками. Это ошибка, которую совершают люди и, тем самым, сильно вредят своему любимцу.

Дело в том, что вы можете нечаянно раздавить паразита и оставить его хоботок в теле животного. А это уже последствия.

Купите в ветеринарной аптеке так называемые удалители или съемники – «клещедер». Так можно оказать собаке первую помощь. Но потом все равно сразу везите к врачу. Клещ может быть опасным, и вы рискуете не успеть.

Клещ на животном. Иллюстративное фото.
Клещ на животном. Иллюстративное фото. Фото: Igor Chus/Shutterstock
Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх