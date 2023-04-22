СЛИШКОМ МИЛО ⟩ Девчонки, кусайте локти: Танель Падар во Франции со своей возлюбленной провел незабываем отпуск

Танель Падар и Лорен Вильманн недавно вместе побывали в Париже. Несколько дней назад невеста Падари поделилась в Instagram, что на этот раз они отправились в путешествие вместе, а дочери остались на родине.

«Лучший подарок, дорогая, спасибо!» – Падар благодарил свою невесту весенним постом.

"Когда я попросил свою милую невесту выйти за меня замуж более пяти лет назад, мы планировали пожениться на следующий год, но потом родился первый ребенок. Затем пытались снова через пару лет, но потом появился второй ребенок", - рассказал нам Танель Падар в начале этого года, объясняя, почему его свадьбы с Лорен пришлось ждать так долго.

Сегодня дата и место свадьбы уже определены.

Танель и Лорен впервые вышли в свет в ноябре 2017 года и обручились следующим летом в Италии. Их первый ребенок, дочь Линда, родилась в августе 2019 года, а вторая дочь - в январе 2022 года.