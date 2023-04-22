ФОТО ⟩ Бар, уничтоженный пожаром в центре Тарту: ситуация очень сложная

В четверг вечером загорелось большое каменное здание на улице Компаний в центре Тарту, в котором, помимо прочего, располагаются ресторан La Dolce Vita, кальянная и коктейль-бар Shisha, а также городская библиотека.

Пожар также уничтожил кальянную и коктейль-бар Shisha Studio. «Ситуация очень сложная, большинство светильников и фурнитуры уничтожены, и продолжать работу в этом месте больше невозможно», - говорится в сообщении компании на Instagram. «Спасибо всем, кто нас посещал и поддерживал. В настоящее время мы пытаемся найти другое решение!».