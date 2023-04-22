Сб, 22.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Бар, уничтоженный пожаром в центре Тарту: ситуация очень сложная

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Фото: Jürgen Puistaja

«Из-за вчерашнего пожара мы в данном месте больше не имеем возможности работать. Мы закрылись», - объявляет в Instagram Shisha Studio, которая находилась в центре города Тарту, но продолжать работу в этом месте больше не представляется возможным, сообщает Elu24.

В четверг вечером загорелось большое каменное здание на улице Компаний в центре Тарту, в котором, помимо прочего, располагаются ресторан La Dolce Vita, кальянная и коктейль-бар Shisha, а также городская библиотека.

Пожар также уничтожил кальянную и коктейль-бар Shisha Studio. «Ситуация очень сложная, большинство светильников и фурнитуры уничтожены, и продолжать работу в этом месте больше невозможно», - говорится в сообщении компании на Instagram. «Спасибо всем, кто нас посещал и поддерживал. В настоящее время мы пытаемся найти другое решение!».

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх