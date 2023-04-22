В ЗЕРКАЛО НЕ СМОТРИСЬ И НЕ СТРИГИСЬ ⟩ Народные приметы на 22 апреля 2023 года: что нельзя делать, чтобы удачу не спугнуть

Нужно бережно относится к воде. Пролить воду в такой день — беды на семью навлечь, к печали.

Нельзя врать, обманывать, предавать, разводить о ком-то сплетни — самому от такого же придётся пострадать.

Нельзя задумывать недоброе, совершать зло, мстить — такие мысли и поступки навредят человеку, вернутся к нему самому.

Не полагалось мести в доме веником — здоровье и благополучие вымести.

Нельзя есть из посуды, на которой есть сколы и трещины — к несчастью. Нельзя пользоваться чужими полотенцами и носовыми платками — чужие слёзы можно на себя перенять.

В этот день люди ходили к источникам (ключам), чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит здоровье.

Также на источниках гадали о смерти и жизни больных людей. Когда шли на ключ за водой, ни с кем не говорили, а придя, молились на все четыре стороны и спрашивали про человека: на живое или на мертвое? Если загаданному предстояла долгая жизнь — вода должна была стоять светлая, как стеклышко. Если же больного ожидала кончина — ключи могли сильно забурлить.

Именины в этот день отмечают Вадим, Гавриил, Марфа.