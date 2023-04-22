Нельзя двоим или большему количеству людей одновременно смотреть в одно зеркало.
В ЗЕРКАЛО НЕ СМОТРИСЬ И НЕ СТРИГИСЬ ⟩ Народные приметы на 22 апреля 2023 года: что нельзя делать, чтобы удачу не спугнуть
Нужно бережно относится к воде. Пролить воду в такой день — беды на семью навлечь, к печали.
Нельзя врать, обманывать, предавать, разводить о ком-то сплетни — самому от такого же придётся пострадать.
Нельзя задумывать недоброе, совершать зло, мстить — такие мысли и поступки навредят человеку, вернутся к нему самому.
Не полагалось мести в доме веником — здоровье и благополучие вымести.
Нельзя есть из посуды, на которой есть сколы и трещины — к несчастью. Нельзя пользоваться чужими полотенцами и носовыми платками — чужие слёзы можно на себя перенять.
В этот день люди ходили к источникам (ключам), чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит здоровье.
Также на источниках гадали о смерти и жизни больных людей. Когда шли на ключ за водой, ни с кем не говорили, а придя, молились на все четыре стороны и спрашивали про человека: на живое или на мертвое? Если загаданному предстояла долгая жизнь — вода должна была стоять светлая, как стеклышко. Если же больного ожидала кончина — ключи могли сильно забурлить.
Именины в этот день отмечают Вадим, Гавриил, Марфа.
- В этот день нельзя долго спать, лучше встать пораньше. По поверьям, кто долго в постели проваляется, тот может счастье своё проспать, упустить возможности.
- Нельзя стричься, окрашивать волосы, посещать парикмахерские или салоны красоты — привлечь неприятности.
- Нельзя двоим или большему количеству людей одновременно смотреть в одно зеркало — один будет любим и окажется счастлив, а другой будет много страдать.
- Чужие вещи и аксессуары нельзя надевать и носить — можно свою судьбу поменять в худшую сторону. После захода солнца нельзя в долг давать — вернуть отданное будет крайне сложно.
- Свободным девушкам нельзя на подоконнике сидеть — долго не удастся найти жениха и выйти замуж. Нельзя дарить бесполезные подарки — такими же бесполезными окажутся умения, знания и опыт. На столе нельзя стелить или оставлять скатерть с дыркой или дырками — притянет в дом бедность.
- По народным приметам если 23 апреля звёздное небо — к урожаю пшеницы. Пасмурное небо — будет много сорняков. Ветер — к хорошему урожаю. Иней или туман — лето подарит хороший урожай. На закате облака окрасились в красноватые оттенки — завтра будет ветер. Одуванчики зацвели — к стабильному теплу. Во время дождя на лужах образуются пузыри — к затяжным осадкам. У берёзы много сока — к дождливому лету.
- Даже небольшую уборку лучше оставить на время после Светлой седмицы. В субботу Пасхальной седмицы не посещают кладбища, не прибираются на могилках, не поминают. Ближайший день, когда можно приступить к таким занятиям — Радоница, который в 2023 году выпадает на 25 апреля.
- Светлая седмица, по поверьям, предназначена для отдыха, веселья, радости. Заниматься тяжёлой деятельностью, начинать новые дела, тем более по своей собственной инициативе, не полагается. Хороший день для принятия водных процедур. Нельзя заниматься гаданиями и другими магическими обрядами.
- Сон в ночь на 22 апреля может подсказать, как уберечь себя и своё здоровье. В связи с этим, во сне вы можете увидеть себя со стороны, и таким образом понять свои главные проблемы, с которыми нужно разобраться в первую очередь.
- Рождённые в этот день очень организованные и предприимчивые, способны просчитывать шаги и действия наперёд. Нередко такие люди кажутся одиночками, но происходит это не из-за того, что они закрытые от всего мира и не любят людей, а потому, что постоянно находятся на пути к успеху, занимаются своими делами.