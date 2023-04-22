«Всё будет с вами и про вас»: Дмитрий Назаров едет в Таллинн!

В концерте прозвучат авторские романсы, стихи и басни Дмитрия Назарова, а так же шлягеры на русском и французском языках. Народный артист РФ, лауреат премий «Чайка» и «Хрустальная Турандот» Дмитрий Назаров – актер с мощной энергетикой и уникальным сценическим темпераментом, человек редкого обаяния, способный «протянуть руку сквозь экран или через рампу» и «сыграть на струнах души» каждого зрителя.

Яркая завораживающая жизнь в кадре и за кадром, на театральной сцене и киноэкране подарила ему любовь миллионов. Блестящие роли в спектаклях МХТ им. Чехова («Лес», «Мастер и Маргарита» и др.), неподражаемые работы в кино и сериалах («Кухня», «Вызов», «Шпион», «Вокзал», «Штрафбат» и др.), популярных телепроектах — нет такой сферы творчества, в которой уникальный импровизационный талант Дмитрия Назарова не нашел бы применения.

Но в этот вечер артист предстанет перед зрителями без маски и грима вместе со своей супругой. Их новый проект с шутливым названием «L’amour-мур или держава наберкень! » дает возможность открыть для себя совершенно иного Назарова. Сам Дмитрий Юрьевич рассказывает об идее «L’amour — Мур!» так:

Как совместить Театр с Эстрадой,

Чтоб ничего не потерять?

Для этого, похоже, надо

Слезу с улыбкою смешать.

Как Чехова смешать с Дассеном,

Как музыкой стихи объять?

Для этого, проникновенно,

Мы будем жить, а не играть.

Живёт кларнет с аккордеоном,

С гитарой добрый контрабас,

Ударные живут с актёром!

Всё будет с вами и про вас!