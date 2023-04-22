Что нельзя есть с творогом и чего нельзя пить: неожиданные сведения

Творог богат белом, кальцием, витаминами и аминокислотами. Для того, чтобы этот продукт принес пользу организму, говорят эксперты, следует придерживаться некоторых правил. Детально мы ниже расскажем детально, в каком случае творог принесет максимальную пользу телу и с какими продуктами/напитками его нельзя сочетать.

Что нельзя есть вместе с творогом

Творог может превратиться в практически бесполезную еду, если есть его вместе с некоторыми другими продуктами или напитками.

Молоко. При соединении творога и молока показатель молочного белка гораздо выше того, который может усвоиться организмом.

Куриные яйца. В этом случае работает то же правило, что и с молоком – такое количество белка, который сложно усвоить, вряд ли будет полезен для тела.

Сахар. Вряд ли можно найти что-то более калорийное, чем сладкая творожная масса. Соответственно, если присыпать творог сахаром, кальций будет усваиваться хуже.

Рыба и мясо. Не стоит пробовать сочетать творог с рыбой или мясом ‒ на выходе получится очень калорийное блюдо. Ну и результатов в формате вздутого живота и последующего метеоризма долго ждать не придется.

Кофе. В составе напитка содержатся всякого рода дубильные вещества, которые никак не сочетаются с творогом. В результате такой смеси кальций будет усваиваться только частично.