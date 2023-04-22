С какими знаками Зодиака нельзя ссориться – наведут порчу

Телец

Тельцы от рождения сильны в эзотерике. Они хорошо чувствуют энергии, на интуитивном уровне понимают откуда берутся потоки денег, любви, здоровья и даже пытаются ими управлять. Без знаний это выходит не очень хорошо. Но, если появляются сильная эмоция - злость, обида, ненависть - то энергии достаточно, чтобы проклясть человека, даже не зная, как это делается.

Дева

Дева любит магию и экстрасенсорику. Из них получаются прекрасные энергопрактики. Освоившись в мире эзотерических знаний, Дева, как правило, несет свет, но попадает в этот мир через черный ход. На освоение магических знаний Дев толкает общество. Если среднестатистический Лев после оскорбления рыгнет, Козерог лягнет, а Рак напьется, то Дева пойдет колдовать.

Скорпион