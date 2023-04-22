НУЖНО БОЛЬШЕ МЕСТА ⟩ Пышная туристка не влезла в кресло самолета, закатила скандал и создала петицию

Тревел-блогер, адвокат и по совместительству плюс-сайз персона Джейлин Чейни из Ванкувера осталась недовольна своим очередным полетом. И теперь она требует от Федерального управления гражданской авиации США больше комфорта для крупных клиентов.

Джейлин начала набирать килограммы после того, как ей поставили страшный диагноз: синдром поликистозных яичников и легочную гипертензию. За считанные годы она резко прибавила в весе, сменила одежду размеров M и L на 5XL, а к своим 26 годам весит больше 200 кило.

А еще к своим 26 годам она облетела уже почти весь мир. Путешествия давно стали ее страстью, и она не собирается от них отказываться. Даже несмотря на то, что кресла в самолетах просто не рассчитаны на людей такой комплекции. Джейлин и раньше обращала на это внимание, жалуясь на то, что весомым людям нужно покупать как минимум два билета, чтобы нормально разместиться в самолетах, а в туалет так и вообще не сходить по-человечески.