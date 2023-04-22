Она настаивает, что таким клиентам должны предоставлять соответствующие кресла, пишет vokrugsveta.ru.
НУЖНО БОЛЬШЕ МЕСТА ⟩ Пышная туристка не влезла в кресло самолета, закатила скандал и создала петицию
Тревел-блогер, адвокат и по совместительству плюс-сайз персона Джейлин Чейни из Ванкувера осталась недовольна своим очередным полетом. И теперь она требует от Федерального управления гражданской авиации США больше комфорта для крупных клиентов.
Джейлин начала набирать килограммы после того, как ей поставили страшный диагноз: синдром поликистозных яичников и легочную гипертензию. За считанные годы она резко прибавила в весе, сменила одежду размеров M и L на 5XL, а к своим 26 годам весит больше 200 кило.
А еще к своим 26 годам она облетела уже почти весь мир. Путешествия давно стали ее страстью, и она не собирается от них отказываться. Даже несмотря на то, что кресла в самолетах просто не рассчитаны на людей такой комплекции. Джейлин и раньше обращала на это внимание, жалуясь на то, что весомым людям нужно покупать как минимум два билета, чтобы нормально разместиться в самолетах, а в туалет так и вообще не сходить по-человечески.
Но если до сих пор она только жаловалась в соцсетях на полеты со всеми неудобствами, то после очередного своего путешествия ее так допекли мелкокалиберные самолеты, что она решила создать петицию, где обратилась к авиакомпаниям с требованием заботиться обо всех пассажирах, сколько бы они не весили. А все из-за того, что у кресла, которое ей досталось, не поднимались подлокотники. В результате перелет превратился в боди-хоррор, а приземлилась она с темными синяками на теле.
Вот что требует Джейлин от Федерального управления гражданской авиации США:
дополнительное свободное место для пассажиров плюс-сайз;
в зависимости от размеров пассажира, ему должны предоставлять два, три — да сколько угодно кресел, лишь бы человеку было комфортно лететь;
сиденья большего размера;
удлинители ремней безопасности;
альтернативные варианты размещения;
авиакомпании должны обучать сотрудников, чтобы те знали, как принимать путешественников больших размеров.
На момент публикации петиция Джейлин собрала 7486 подписей. Когда она соберет 7500 подписей, вероятнее всего, на нее отреагирует кто-то, кто сможет повлиять на решение вопроса. А пока она продолжает собирает подписи, советуем узнать, какое место в самолете самое безопасное. Независимо от того, где в этот момент находится Джейлин.