В Эстонии, чтобы проголосовать за понравившуюся песню на Евровидении, нужно заплатить 1,70 евро, в то время как датчане платят всего 13 центов за телефонный звонок. Почему такая разница в цене?
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НЕСПРАВЕДЛИВО! ⟩ Почему жители Эстонии платят за звонок на Евровидении в десять раз больше, чем в любой другой стране
Таблица, опубликованная в Twitter-аккаунте ESC Discord, посвященном Евровидению, показывает, сколько телезрители должны заплатить, чтобы проголосовать за своего фаворита на конкурсе. Таблица показывает стоимость звонка из разных стран.