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НЕСПРАВЕДЛИВО! ⟩ Почему жители Эстонии платят за звонок на Евровидении в десять раз больше, чем в любой другой стране

Крислин Метсанурм
, репортер
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Голосование на Евровидении в 2021 году
Голосование на Евровидении в 2021 году Фото: PIROSCHKA VAN DE WOUW/SCANPIX

В Эстонии, чтобы проголосовать за понравившуюся песню на Евровидении, нужно заплатить 1,70 евро, в то время как датчане платят всего 13 центов за телефонный звонок. Почему такая разница в цене?

Таблица, опубликованная в Twitter-аккаунте ESC Discord, посвященном Евровидению, показывает, сколько телезрители должны заплатить, чтобы проголосовать за своего фаворита на конкурсе. Таблица показывает стоимость звонка из разных стран.

Оказалось, что больше всего платят за голосование в ночь Евровидения жители Эстонии: звонок стоит 1 евро 70 центов. Дешевле всего голосовать датчанам, которые платят за телефонный звонок всего 13 центов.

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