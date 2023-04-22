Гороскоп на 22 апреля 2023 года для всех знаков Зодиака

Лев

Жизненный потенциал Льва будет на высоте! Даже если сам Лев этого потенциала и не чувствует, стоит ему лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять его. Проще всего Льву в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-нибудь давно назревшей задачи.

Дева

Где-то в глубине души у Девы проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно – можно нарваться. Впрочем, сама себя при этом Дева склонна будет видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить – ни в чем и никогда.

Весы

Весам лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Весов интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, – это уж само собой.

Скорпион