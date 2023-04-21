ИЗЯЩНЫЙ ХОД ⟩ Pakendikeskus ущипнул за нос Урмаса Райтельманна, замешанного в топливном скандале

«Такая быстрая и актуальная реклама никого не оставит равнодушным, супер!» - так хвалят рекламу Центра упаковки, в которой фигурирует Урмас Райтельманн, бывший депутат парламента, замешанный в топливном скандале, пишет Elu24.
В четверг газета Õhtuleht написала, что за несколько часов до окончания своего срока в Рийгикогу член EKRE Урмас Райтельманн заправил 243 литра дизельного топлива по своей топливной карте Рийгикогу.
Райтельманн сказал газете, что не видит в этом никакого скандала. «Я купил немного топлива на свои расходы. В этом нет ничего скандального», - сказал Райтельманн, добавив, что с точки зрения налогоплательщика он был очень экономным. Подробнее читайте здесь:
СКАНДАЛ | Успел за деньги налогоплательщиков: бывший член Рийгикогу в последний момент действия карты залил 243 литра топлива
Упаковочный центр превратил ситуацию в рекламный трюк, пригласив Рейтельмана прийти и совершить покупки.
«Урмас, если тебе нужно залить больше 243 литров, у нас есть канистры», - гласит плакат компании по производству упаковочных материалов и оборудования, который вызвал ажиотаж в социальных сетях. Всего за пару часов объявление привлекло большое внимание.
«Ваш маркетинг по-прежнему на высоте!»- хвалят в разделе комментариев. «Объявление на 5+. Такое быстрое и актуальное объявление никого не оставляет равнодушным, супер!», - никто не сдерживается в своих похвалах.