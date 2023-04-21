ИЗЯЩНЫЙ ХОД ⟩ Pakendikeskus ущипнул за нос Урмаса Райтельманна, замешанного в топливном скандале

В четверг газета Õhtuleht написала, что за несколько часов до окончания своего срока в Рийгикогу член EKRE Урмас Райтельманн заправил 243 литра дизельного топлива по своей топливной карте Рийгикогу.

Райтельманн сказал газете, что не видит в этом никакого скандала. «Я купил немного топлива на свои расходы. В этом нет ничего скандального», - сказал Райтельманн, добавив, что с точки зрения налогоплательщика он был очень экономным. Подробнее читайте здесь:

Упаковочный центр превратил ситуацию в рекламный трюк, пригласив Рейтельмана прийти и совершить покупки.

«Урмас, если тебе нужно залить больше 243 литров, у нас есть канистры», - гласит плакат компании по производству упаковочных материалов и оборудования, который вызвал ажиотаж в социальных сетях. Всего за пару часов объявление привлекло большое внимание.